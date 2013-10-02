Noat Samisa

İlk devredeki taktik yenilgiden sonra Coutinho'yla birlikte dörtlüye dönen Liverpool'a bu sefer de aradaki güç farkını hissettirdiler. Belki Alex Ferguson'un iddia ettiği üzere şampiyonluğa 7 adet yeni üst düzey oyuncu kadar uzakta değiller ama yalnızca Suarez - Sturridge ile bu işi becerecek kadar da yakın olmadıkları bu maç üzerinden söylenebilir.
Arsenal'in sezon seyrinin geleceğine dair bu maçın gösterdikleri ise Wenger'in maça dair en çok önemsediği şeyde saklı: "İnsanları büyük maçları kazanabileceğimize ikna etmek önemliydi. Savunmada harikaydık, defans oyuncularımız övgüyü fazlasıyla hak ediyorlar. Daha da önemlisi, onların sayesinde tatmin edici şekilde bir galibiyet aldık. Artık rakiplerde biraz korku yaratmaya başlıyoruz." Dortmund yenilgisi sonrası araya bir de League Cup'ta Chelsea yenilgisi girince eski defterler tekrar açılmıştı. Her zamanki gibi Arsenal bolca top oynuyor ama Jose Mourinho'nun takımı kazanıyordu. Topu kaptığında Mourinho'vari şekilde hızla rakip kaleye inen Jürgen Klopp'un takımı da Arsenal'e çelme takmayı başarmıştı. Liverpool ise çok hareketli ve yaratıcı forvet ikilisi ile oynuyordu, karşılarındaki Koscielny - Mertesacker ikilisi ise Arsenal'in en zayıf yeri olarak biliniyordu.
|Henderson karşı karşıya?
Tatmin edici galibiyetin anahtarı belki de burada. Liverpool'un savunma kurgusunu dağıttılar ve hücumcularına şans vermediler. Çaresiz bıraktılar. Elbette her maç bunu yapmaları mümkün olmuyor, olmayacak. Olivier Giroud'nun dediği gibi, "Kazanma kültürüne ihtiyacımız var. En önemlisi kazanmak; çok iyi oynamasak, bolca pas yapmasak da kazanabilmeliyiz. Yeri geldiğinde aklımızı ve kazanma içgüdümüzü kullanmalıyız. Böylelikle zirvede kalabileceğimize inanıyorum." Bu maçta Giroud'nun pek bi' numarası yoktu, zaten gerek de olmadı. Oysa Ramsey, Flamini ve varlığı yeterli olan Mesut'la birlikte Arsenal'in geride bıraktığı çeyrek sezonun yıldızlarından biri de o.
Liverpool milli maç arasına bezgin futbol oynayan Fulham'la girerken, Arsenal'in önünde bir kez daha ağır teste tabi tutulacağı Dortmund ve Manchester United deplasmanları var. 10 maçta 25 puan, maç başı 2.5'tan 95 puana tekabül ediyor ve bunun anlamı Premier League şampiyonluğu. Ama hata kollayan büyükler arka arkaya dizildiler, sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar.
Arsenal 2-0 LiverpoolArsenal'in Kıymetlisi
Arsenal Mesut ile Yeniden İnanıyor
Noat Samisa
04.11.2013