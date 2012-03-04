Abou Diaby ile İnsan Fizyolojisi

Bugün Liverpool deplasmanında sakatlanan Arteta'nın yerine oyuna dahil oldu. Nihayet futbola dönmüş gibiydi. 1-1 giden maçta orta sahada en önemli yük, onun sırtındaydı. Ama bunu fazla taşıyamadı. Oyuna girdikten 25 dakika sonra yerini Oxlade-Chamberlain'e bırakırken, ameliyatla çözülmeye çalışılan hamstring problemi yeniden nüksetmişti.
Muhtemel ki, yeni bir sakatlık periyodu onu bekliyor. Onu bekleyen ise yalnızca Arsenal değil. Fransa milli takımı da tıpkı Yoann Gourcuff gibi Abou Diaby'nin yolunu gözlüyor. France Football Dergisi de geçen hafta bu doğrultuda bir araştırma yapmış ve yandaki görseli hazırlamış: Abou Diaby ve Arsenal kariyerindeki sakatlıklar...
Her şey, 2006 Mayıs'ında Sunderland savunmacısı Dan Smith'in Diaby'nin ayağını kırmasıyla başlıyor. Sonrasında tam 25 adet sakatlık var, neredeyse vücudunun sağlam kalan bölgesi yok. Tümü kronolojik olarak aşağıda:
- 1 Mayıs 2006 - Kaval kemiği - Kırık
- 1 Mayıs 2006 - Sol ayak bileği - Kırık ve bağ kopması
- 25 Şubat 2007 - Sağ ayak bileği - Ödem
- 14 Ağustos 2007 - Sağ ayak bileği - Ödem
- 22 Kasım 2007 - Sırt - Zorlanma
- 8 Şubat 2008 - Sol bacak baldırı - Çekme ve yırtık
- 7 Mart 2008 - Sol bacak baldırı - Çekme ve yırtık
- 25 Nisan 2008 - Sağ bacak üst adelesi - Çekme
- 3 Ağustos 2008 - Sağ bacak üst adelesi - Çekme
- 22 Kasım 2008 - Karın - Yırtık
- 31 Ocak 2009 - Sol bacak üst adelesi - Çekme
- 29 Mart 2009 - Sol bacak üst adelesi - Çekme
- 7 Kasım 2009 - Sol bacak baldırı - Çekme ve yırtık
- 20 Ocak 2010 - Sol bacak baldırı - Çekme ve yırtık
- 11 Eylül 2010 - Sağ ayak bileği - Ödem ve kanama
- 15 Ekim 2010 - Sağ ayak bileği - Zorlanma
- 15 Ekim 2010 - 20 yaş dişi - Ameliyat
- 15 Ekim 2010 - Sol ayak kemiği - Ameliyat
- 29 Aralık 2010 - Sağ bacak baldırı - Ödem
- 9 Şubat 2011 - Sol bacak baldırı - Ödem
- 18 Mart 2011 - Kasık - Lezyon
- 20 Nisan 2011 - Sağ bacak baldırı - Yırtık
- 28 Temmuz 2011 - Sağ ayak bileği - Ameliyat
- 26 Kasım 2011 - Sol hamstring - Ameliyat
- 3 Mart 2012 - Sol hamstring - Ağrı - (tedbiren)
Liverpool 1-2 Arsenal
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Kahrolsun Kupasız Geçen Yıllar
Noat Samisa
03.03.2012
2 yorum:
yıl 1993. Reinhardt Stumpf Galatasaray'a transfer olur. Ersan Çelik, Hayri Hiçler, Büşah Gencer gibi isimlerin başını çektiği Fotospor denen über gazete Stumpf'un geçirdiği ameliyatları gösteren bir resim yayınlar. Aynen böyle oklar çıkararak. Ersan Çelik'in hemen iç sayfadaki yazısı "Ayıboğan Stumpf..." diye başlamaktadır..
Diaby kimmiş :)
Rıdvan diyorum sadece.
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