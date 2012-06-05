Wayne Rooney'nin Sağ Ayağının ve Kafasının İçi
Man Utd'ın yıldızı Wayne Rooney, 27 gollü lig performansına İngiltere milli takımının her şeyi olma misyonunu ekleyecekti. Ama geçen yılın Ekim ayında İngiltere'nin Karadağ ile oynadığı hazırlık maçında Miodrag Dzudovic'e attığı tekme, Rooney'nin olduğu kadar İngiltere ulusal takımının da vaadini zayıflattı. Onun ne kadar 'en iyi' olduğu ise yakın zamanda defalarca ispatlandı ve Rooney'e dair yakın zamanda çıkan bir röportaj, sahip olduğu değeri farklı bir şekilde anlatması yönüyle ilgi çekici.
"Takımın malzemecisine ertesi günkü maçta ne renk giyeceğimizi sormak, maç hazırlığımın bir parçası. Kırmızı üst, beyaz şort, beyaz ya da siyah şort... ya da her nasılsa. Bunu öğreniyorum ve maçtan önceki gece gözümün önüne kendimi getiriyorum; gol atmış ya da sahada iyi işler yapmış olarak. Kendinizi 'o an'a hazırlamayı denerseniz, maçtan önce bir belleğe sahip olursunuz. Buna ister görsellendirme, ister hayal kurma diyin, ama ben bunu hayatım boyunca yaptım."
Bu sözler, röportajı yapan David Winner'ı* epeyce şaşırtarak bir soruya neden oluyor:
Rooney bunu birinden mi öğrendi?
"Hayır, kimseden. Küçükken harika goller attığımı hayal ederdim. 30 metreden gol, tüm takımı çalımlayıp... Ama büyüdükten, profesyonel olduktan ve bunun maç hazırlığı için önemli olduğunu farkettikten sonra maç içerisinde gerçekleşebilecek şeyleri gözümün önüne getirmeye başladım."
Pekiyi neleri?
Cevap, bu yazı içerisinde fotograflarını gördüğünüz, Premier League tarihinin en iyi golü seçilen meşhur rövaşata golü üzerinden geliyor...
"Orta geldiğinde... aklınızdan kısacık bir an içerisinde çok fazla şey geçer; topla yapabileceğiniz beş ya da altı farklı şey gibi. O an içerisinde kendinize altı farklı soru sorarsınız. Belki topu göğüsünüzle indirip şut atacak kadar zamanınız vardır ya da tekte kafa vurmak zorundasınızdır. Eğer yanınızda bir savunmacı varsa, kesinlikle tekte vurmayı denemek zorundasınız. Biraz uzaksa, indirmek için boşluk bulabilirsiniz. Artık kararı verdiniz ve sonrası, icra meselesi..."
Sıklıkla işsiz kalan bir babanın ve gündelikçi bir annenin en büyük oğlu olan Wayne Rooney, söylediğine göre söz konusu 'o an' içerisinde etrafındaki savunmacıların konumuna gelen ortanın yüksekliğini ekleyerek ürettiği bir dizi soruya cevap vermişti. Yalnızca bir an içerisinde olmuştu tüm bunlar, göz açıp kapayana kadar yaşanmış ve bitmişti. Gol olmuştu ve ben hatırlıyorum, 'Yılın golü!' diye bağırarak ayağa fırlamıştım.
Röportajın kerameti çokça sorulardandır, fakat bu cümlelere henüz Ronaldo ve Messi'de (varsa eğer, açıkça benim cehaletim olur) rastlamış değilim. Daha iyi olmasa bile Rooney, daha farklı bir şeylere sahip olduğu açık. En iyilerin mayası ya da düşünme biçimi, yahut becerisi...
Wayne Rooney, kendine Jari Litmanen'i örnek almış ve iddiasına göre futbol, fiziksel olarak olduğundan çok, mental olarak yorucu. Sahada farklı olasılıkları düşünmekten su kaynatan Wayne Rooney'nin beyni, anlaşılan bazı kriz anlarında kısa devre yapıyor. Umuluyor ki olgunlaşma, bir sigorta mekanizması geliştirsin; fakat henüz mümkün olmadı.
John Terry meselesi, Capello'nun gidişi, hoca belirsizliği, suni gündemler, sakatlar... derken İngiltere, bu sefer neredeyse hiçbir şey beklemediği bir turnuvaya başlamak üzere, üstelik Rooney'nin sağ ayağı ve aklından yoksun şekilde...
*David Winner - Beautiful Game, Beautiful Mind - ESPN
*Farklı Spor Branşlarından Sporcuların İmgeleme Biçimleri - Esen Kızıldağ
Noat Samisa
04.06.2012
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5 yorum:
Bana Serpil Hamdi Tüzün'ün Sergen'e hergün 10 gol senaryosunu yazması için verdiği ödevleri anımsattı!
Rooney, son günlerde "Drogba sol bek gibi oynadı yau" gibi populerleşen; farklı şeyler de sunan golcülerin ilk örneğiydi belki de.
Mesela Chelsea ile oynanan final maçında tam anlamıyla bir kanattı ve daha çok savunma yaptı; bunu yaparken Drogba'da olduğu gibi penaltı tehdidi oluşturmadı.
O maçta Rooney'in futbol zekasını ve iyi bir golcüden önce çok iyi bir "futbolcu" olduğunu kanıtlamıştı.
Ayırca, dergi eyvallah ama şu blogu öksüz bırakma. Hüzünleniyorum. :)
Ayda değil de, haftada bir karala birşeyler mesela...
Rooney de "Secret" yapmış :)
cartalete'ye katılıyorum bu konuda. öksüz kalmasın bu blog. özellikle bu sene. lütfen. rica ediyorum.
Phil Jackson da basketbolda görsel canlandırmayı (visualization) kullanır. Farkındalığın son derece önemli olduğu, hızlı akan, dinamik sporlarda maçlardan önce sahada olabilecek olayları canlandırmanın, sporcuların zihnini rahatlattığını belirtir.
Sporcu sahadayken, o an geldiğinde üzerine düşeni düşünmeden yapabilir. Çünkü o anı maçtan önce zaten yaşamıştır. Böylelikle sahada yaşanan, daha önceden zihinde yaşananın tekrarlanması ,bir nevi dejavu, haline gelir. Bu durum da şüphesiz, maç atmosferinin sporcuda oluşturabileceği baskıyı azaltıcı bir etkiye neden olur.
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