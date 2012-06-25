Yan Hakem Csuka
Szentes-Martely karşılaşması, yan hakem Csuka’nın bir oyuncuyu tekmelemesi üzerine 57. dakikada orta hakem Gera tarafından tatil edildi.
Şükür Tanrıma, en sonunda!
Yıllarca bu haberi beklemiştim.
Haberi tekrar okudum.
Yan hakem Csuka bir oyuncuyu tekmeledi.
Yan hakem Csuka!
…..
Macar hakem Dünya Kupası finallerini, uluslararası maçları yönetir, Hamlet’i çağrıştıran bir gizemlilikle yüklü en kritik maçlara atanır, uluslararası saygınlığı büyüktür. Ne var ki, vatanındaki bir lig maçında bir faul çalacak olsa, Macar stoper yere öyle bir tükürür ki, tükürüğün isabet ettiği çimenlerin altındaki köstebek beyin sarsıntısı geçirir. Ülkesinde Macar hakemin üzerine kurşunlu ay çekirdekleri, sümkürülmüş kağıt mendiller ve ateşte ısıtılmış gazoz kapakları fırlatılır. Maç bitince hem basın, hem arkadaş çevresi, hem antrenörler derneği hem de oyuncular kurulunca suçlu ilan edilir - tam bir günah keçisi.
…..
Antrenörü, seyircisi, oyuncusu Macar hakeme her türlü serzenişte bulunma hakkını kendinde görür. Hakem serbest vuruş kararı verirse, suçlu oyuncu yere tükürebilir, onu hiçe saydığının belirtisi olarak çükünü avuçlayabilir, hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyen jestlerle gösteri yapabilir, küfürler mırıldanabilir. Bir faul düdüğü çalsa, faulü kazanan oyuncu asla hoşnut olmaz, hep daha fazlasını ister. Penaltı ister, kırmızı kart ister, ister oğlu ister, bunu alamadığı için de hakemi iter kakar, azarlar. Macar hakem uluslararası düzeyde düdük çaldığı ve birinci sınıf iş çıkardığı halde Macar oyuncunun dünya futbol pazarında esamisi okunmaz.
…..
İşte bu yüzden ‘Nihayet!’ dedim.
İşte bu yüzden yan hakem Csuka’nın bir oyuncuyu tekmelediğini okuduğumda sevindim. Bu adam bir öncü, bir devrimci, bir aziz diye düşündüm. İyi de bu tekme nasıl ve hangi koşullarda atılmıştı? Bunu mutlaka öğrenmeliydim. Ertesi gün gazetemin spor servisini aradım. Konuyla doğrudan ilgili muhabir bile güldü.
Ne, yan hakem Csuka tekme mi atmış? Hihihi, hahaha!
Haber asparagastı, uydurmaydı. Tekme yiyen yine sadece orta hakemdi. Hep aynı terane.
Ah Macar hakem, hiç umut yok!
Santrforun Rüyası, Lazslo Darvasi
İletişim Yayınları, 2008
Çeviren: Fikret Doğan
Bugün, 25 Haziran 2012.
Cüneyt Çakır ve ekibi, Euro 2012 yarı finalindeki İspanya - Portekiz maçına atandı.
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4 yorum:
bu ne biçim metafor ben hiçbir şey anlamadım. okuyucunun kafasını karıştırma, ondan sonra bloglar neden bitti!
Bu blogun okuyucusunun kafası karışıktır Sayın Döken, bu hali de sever!
Abi hayırlı olsun kahraman hakem türkiyeden çıktı. izleyince televizyonda aklıma bu yazı geldi.
http://alkislarlayasiyorum.com/icerik/83747/futbolcuya-saldiran-hakem
Haha, bu hakemin heykelini dikmeli!
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