Newcastle'da Yine Kriz Günleri

Olay şöyle cereyan etti: Newcastle United, yakın zamanda bir yeni forma sponsorluk anlaşması yapmıştı. Daha önce mortgage bazlı faaliyet yürüten bir finans kuruluşu ile çalışırlarken, yıllık £8 milyon karşılığında finans sektöründe faaliyet gösteren bir başka firma ile anlaştılar. Yeni şirket, ekonomik durgunluk döneminin parlayan yıldızlarından bir kredi kuruluşu; daha doğrusu yalnızca kısa vadeli borçla iş yapan yasal tefeci. Böyle olunca takımdan bir çatlak ses çıktı, takımın müslüman futbolcularından Cisse idman giysilerini ve yeni sezon formasını giymeyeceğini açıkladı.
Bu tutuma ilişkin ilk reaksiyon, 'makbul müslümanlık' üzerinden verildi. "Ben Arfa, Yanga-Mbiwa, Tiote ve Sissoko da müslüman, ama onlar formayı giymeyi reddetmediler" denildi. Bir önceki sponsorun da yine faiz üzerine çalışan bir finans şirketi olduğundan dem vuruldu. Cisse bu süreçte dik durdu ya da öyle göründü; çünkü bir gece ansızın kumarhanede fotograflanınca 'haklıyken haksız duruma düştü'.
|Cisse'den kendi kalesine gol...
Durumun böyle olup olmadığı belli değil, ama Frederic Kanoute'den sonra üst düzey futbolun yeni bir çıkışla karşılaşması olumlu. Diğer tarafta ise geleceğe bakış fazlasıyla olumsuz, zira Newcastle United bir süredir fabrika ayarlarına döndü.
Harika geçen, 5. sırada tamamladıkları sezonun (2011/12) ardından geçtiğimiz yıl düşme korkusu yaşadılar ve ligi ancak 16. sırada bitirebildiler. Buna karşılık geçmişte ağır şekilde zarar eden kulüp, bu dönemde maaşları neredeyse tabana çekti ve izlediği örnek transfer politikasıyla yükseldi. Ama kulübün karışması için takımın omurgasından birkaç oyuncunun uzun süreli sakatlık yaşaması yeterli oldu. Bu süreçte menajer Alan Pardew ve kulübün şef scout'u Graham Carr'la çok başarılı bir üçgen oluşturak Derek Llembias, kısa süre önce görevden alınarak yerine takımın eski menajerlerinden Joe Kinnear atandı.
İrlandalı ihtiyar futbol adamı, ilk röportajında Newcastle'ın yabancı futbolcularının isimlerini yanlış teleffuz edince kriz patladı. Atamayı kulübün resmi sitesinden öğrenen menajer Pardew, bunu saygısızlık olarak niteledi. Nitekim Kinnear, söz konusu röportajda kendini överken sayısız yalan söyleyerek alay konusu oldu. Futbol direktörlüğü için yetkin biri olduğunu anlatırken vaktiyle £7.5 milyona aldığı oyuncuyu bedava transfer ettiğini, daha önce jübile yapmış birini Wimbledon günlerinde bonservisle sattığını iddia etti. Röportajın tamamı deşifre olunca herkesin diline düştü, tabii yalnız başına değil...
Newcastle United'ın başında halen bu kulübü neden satın aldığını tam olarak bilmediği söylenen bir patron var. Anlaşıldığı kadarıyla Joe Kinnear'ı futbolun başına neden getirdiği de henüz bilinmiyor. Taraftarlar arasında Kinnear'ın "Ryan Taylor'lar ve Kevin Nolan'lar haricinde futbolcu ve futbol nedir bilmeyen bir dinozor olduğu" önermesine katılanlar çoğunlukta. Takımın düze çıkmasını ve eski güzel günleri hatırlatmasını bekledikleri sezonda Alan Pardew'in kellesi her an uçabilir.
Eşref saati hayati önem taşıyan bir patron ve birlikte çalışması neredeyse imkansız üçlünün futbolu eşgüdüm içerisinde yürütmeye çalışacakları Newcastle, yeni sezonda da hareketli ve eğlenceli olacağa benziyor. Papiss Cisse ise şimdilik gollerine siyah-beyaz forma altında devam edecek.
Papiss Cisse vs. Chelsea
Noat Samisa
25.07.2013
2 yorum:
Kâfir memlekette şartlar uygunsa kumar oynanır.
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