Rooney İntikam Kuşandı

Filmi başa sarınca açılış sahnesinde Wayne Rooney'nin iki yılda bir hortlayan yeni kontrat kavgası var. Daha önce de "gidicem, gidiyorum" diyerek kazan kaldırmış, Alex Ferguson'ın olaya el koyması sonrasında kallavi bir zam alarak (haftalık £250K) takımda kalmıştı. Şimdilerde sözleşme bitimine yine iki sezon kaldı ve Rooney ile United'ın yeniden masaya oturması gerekiyor. Fakat bu kez şartlar farklı. Evvelinde eli güçlü olan İngiliz yıldız iken, şimdi kozlar United'ın elinde. Nitekim David Moyes, takımın Uzakdoğu turunda söyledikleriyle Rooney'e açıktan gözdağı verdi: "Wayne hakkında genel düşüncem şu ki, eğer Robin van Persie herhangi bir nedenden ötürü sakatlanacak olursa ona ihtiyacımız olacak."
Ancak bu durum yeni değil. Öyle ki Rooney, geçen sezon yalnızca 22 lig maçına ilk onbirde çıktı. Zaman içerisinde bir ara mevki oyuncusuna dönüştüğünden ötürü neresi boşsa oraya yama olarak kullanıldı; en iyi yaptığı işi daha iyisine, öz hakiki golcü Van Persie'ye devretti. Pekala kendisi de takım içerisindeki rolünün azaldığının farkında, ama yeni menajer Moyes'in her şeyi açık açık beyan etmesinin ipleri kopma noktasına getirdiği iddia ediliyor. Çünkü Rooney de herkes gibi ne kadar iyi olduğunun bilincinde ve United'ı sırtına alıp şampiyonluğa taşıdığı günlere dair hatıralar hala taze.
Tüm bunlar yaşanırken David Moyes de ilk sınavını verdi. Bangkok'ta yaptığı açıklamanın iletişim kazası olduğu yazıldı, çizildi ve mesele en nihayetinde 'Ferguson olsaydı böyle yapmazdı' sonucuna bağlandı. Diğer tarafta ise çakal ya da tilki her neyse, Jose Mourinho da pusuda bekliyordu. Kozunu açık oynadı: "Eğer Rooney takımında ikinci tercih olacaksa Milli Takım da bundan etkilenecektir." İngilizler yeni bir hayal kırıklığının kendilerini beklediğine dair herhangi bir şüphe taşımıyor olsalar da 2014 Dünya Kupası'nda yer almak istiyorlar. Şimdilerde sakat olan Wayne Rooney, önümüzdeki Eylül ve Ekim aylarında oynanacak olan Ukrayne ve Karadağ maçlarında hazır şekilde sahada olmak zorunda.
Jose Mourinho'nun bu çıkışıyla Ada Futbolu'nun saha dışı savaşları da yeniden başladı. Rooney'nin United'da kalması halinde ihaleyi David Moyes'in üzerine bırakıveren Portekizli, anlaşılan Alex Ferguson'dan sonra gazete sayfalarını domine edecek. Kendi sikletinde yalnızca Arsene Wenger var, bir ihtimal ilerleyen günlerde Rooney için kapışabilirler. Manchester United'ın geri adım atması beklenmezken böylesi değerli bir oyuncuyu şampiyonluktaki rakiplerinin eline kolayca teslim etmesi de olası değil. Şampiyonluğun anahtarı ise olası transferden sonra intikamlar kuşanacak olan Wayne Rooney'nin elinde olabilir.
Yeni Wayne Rooney - 2008 Ekim
Rooney Mucizesi - 2008 Aralık
Wayne Rooney'nin Sağ Ayağının ve Kafasının İçi - Haziran 2012
Noat Samisa
18.07.2012
2 yorum:
kaç sene oldu bu blogda yazmayalı noat :) özlettin kendini..rss'te görünce heyecanlandım birden :)yazılarının devamını bekliyoruz..
konuya gelince..bence hala fırsatı varken manu rooney'i satmalı. çünkü artık genç değil. performansı her geçen sene, bir önceki seneye göre düşüyor. kalsa, manu ondan ne kadar verim alabilecek? üstelik 2 sene sonra belki de bedavaya gidecek (sözleşme yenilemezse). bence hala rooney para ediyorken satılıp kurtulunması en doğrusu..
Bu adamı bu kadar değersiz kılan şey nedir acaba.Dünyanın en iyi futbolcularından biri olmasına rağmen kendi mnenajeri , hatta a takıma çıkaran adam ancak 2. tercihim olur diye açıklama yapıyor.
Yani Torres 59 m € , Cavani 64 m € , Falcao 60 m € ederken bu adama ne akla hizmet 23 m € teklif ediliyor anlamıyorum.
Oyunculara teklif bedeli kriteri ne acaba ?
Cavani ile Falcao'nun serbest kalma bedelleri vardı bunlar kullanıldı desek bile değişen bir durum yok.
Dediğin gibi benim bildiğim Rooney hırs yapar :)
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