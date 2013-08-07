Onlara benzeyen, adeta bir politik kurum olarak davranan futbol kulüplerinin sayısı elbette az değil, ancak Barcelona kadar göz önünde olan bir başka takım daha yok. Buradan hareketle kendilerine çift taraflı misyon biçtiler ve dünyanın merkezine uçtular. İçerisinde Neymar ve Messi'nin de olduğu kafile, geçtiğimiz gün Batı Şeria'ya indi. Şubat ayında duyurulan organizasyon çerçevesinde Filistinli çocuklarla vakit geçirdiler, ayrıca Kudüs'te kutsal mekanları ziyaret ettiler. Ertesi gün de muadil bir etkinlik İsrailli çocuklarla birlikte Tel Aviv'de yapıldı.
Adına "Barış Turu" dediler, nitekim geçtiğimiz hafta Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ev sahipliğinde yeni bir Filistin-İsrail müzakere sürecinin startı verildi. Hal böyleyken Kenan Diyarı'na yapılan ziyaret, DİPLOMESSİ'ye dönüşüverdi; zira bir halkın temsilcisi, bir fikrin taşıyıcısı olan Barcelona'nın yaptıkları masada olup-bitenlerden azade değil.
|Netanyahu, Peres ve Rossell: Diplomessi
Böylesi bir geçmişin üzerine Gilad Şalit'e yapılan davet, Gazze'de tepkiyle karşılandı. Öyle ki Hamas yetkilileri, bundan böyle umuma açık yerlerde Barcelona maçlarının yayınlanmayacağını duyurdular. Halbuki Gazze'de en çok Barcelona seviliyor ve maçlar kalabalıklar halinde takip ediliyordu. Protesto gösterileri düzenlendi, boykot çağrıları Messi formalarını yakmaya kadar ulaştı. Bunun üzerine Barcelona bir adım attı ve mesele iyiden iyiye karmaşık bir hal almaya başladı.
|Gilad Şalit daveti protestoları...
"Gilad Şalit ve benim birlikte davet edilmem, Sionist bir infazcı ile Filistinli bir mağdur arasında denklik olduğu izlenimi uyandırıyor. Bunun kabul etmem mümkün değil."
Sonuçta Sarsak maça gitmedi, Şalit ise boynundaki Barcelona atkısıyla birlikte tribündeki yerini aldı. Abluka altındaki Gazze sokaklarında Barcelona protesto edildi, ama -sanırım- maçların geniş çaplı boykotu hiçbir zaman söz konusu olmadı. Nitekim uğruna Gazze'ye bomba yağdırılan asker de Barcelona taraftarı olabiliyordu ve futbol maçları, her zaman ve neredeyse bedavaya eğlence vaat ediyordu. Barcelona'yla birlikte kazanmak mümkündü, Filistin'in kazanması ise kısa vadede mümkün görünmüyor.
Diğer tarafta ise Türkiye'nin ciddi bir popülaritesi var. Gazze - Türkiye ilişkisi, Barcelona ve onun temsil vasfı üzerinden bir dizi akıl yürütmeye fırsat verebilir. Bilhassa One Minute ve Mavi Marmara Saldırısı sonrası dönem olmak üzere Türkiye'nin iki büyük kulübü, olur da Gazze'de maç yaparsa ne olurdu; yahut ne olur?
|Halep, 2007
Velhasıl, Barcelona'nın Filistin ziyareti dünya siyasetinin dinamiklerinden bağımsız değil. Üstelik bu durum en çok onlara uyuyor, yakışıyor; çünkü Barcelona ve Katalunya neredeyse aynı kimliğe yaslanıyor ve temsil gücünün kuvveti nice siyasi oluşumla yarışıyor. Yani söz konusu ziyaret, 'Barış Turu'ndan fazlası' anlamına geliyor. Bu noktada akla takılan yeni soru ise Türkiye - Barcelona kıyasında iyi bir şeye işaret edecek olabilir: Türkiye'nin büyük bütçeli futbol kulüpleri, acaba birer politik kurum mu?
Noat Samisa
04.08.2013
1 yorum:
KAtulunya'nın ayrılıkçı hikayesinin arkasında yine para ve kapitalizm başrole geldi. O kadar masum değil o işler.
İspanya bilindiği gibi ekonomik krizle boğuşurken , Katulunya'nın durumu çok daha parlak ve İpsnaya gelirlerinin büyük bölümü buradan sağlanıyor.
Paylaşmak istemedikleri malum ...
Dava geçmişi ile ne kadar haklıysa mevcut durumuyla o kadar sapkın ...
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