Gourcuff'un Rönesansı

8 Gourcuff - Grenier 7
Fransa Ligue 1'de PSG ilk iki haftayı galibiyetsiz geçti, Monaco ise 6 puanla zirveyi kovalıyor. Tepedeki diğer iki takım ise Marsilya ve Lyon, nanşetleri süsleyen isimse Yoann Gourcuff. Bir zamanların 'Yeni Zidane'ı şimdilerde 27 yaşında ve bomboş geçirdiği üç sezonun ardından ayağa kalkmaya çalışıyor. Ona dair ümitlerin arttığı günler daha önde de olmuştu, fakat bu seferki biraz başka.

Öyle ki, sezon açılışında bir ilki gerçekleştirdi. Lyon forması giydiği günden bu yana ilk kez bir maçta iki asist yaptı, üstelik Nice ağlarını bir de muhteşem frikik golü ile havalandırdı. Maçtan sonra gelen sakatlık haberi ile korkutsa da basit bir darbe problemi olduğu alaşıldı ve ikinci maç haftasında Sochaux deplasmanına yine ilk 11'de çıktı. Bu maçı da pas geçmedi, güzel bir gol vuruşuyla tabelanın kapanışını yaptı.

Bordeaux ile şampiyon olduğu günleri hatırlatan ziyan olmuş süper yeteneğin bu çıkışı, sezon öncesi kampını yıllar sonra iyi geçirmesine bağlanıyor. Bununla birlikte epeydir bozuk olan psikolojisi normale dönmeye başladı. Vaktiyle Lyon idmanında flaşla fotograf çekmek yasaklanmıştı, çünkü 2010 Dünya Kupası'ndan beri Gourcuff'le ilgilenen psikiyatrı böyle istemişti. İnsanlar tarafından yargılanma korkusu, kırılgan mizaçlı oyuncuyu yatağa düşürmüş ve uyuyamaz hale getirmişti. Art arda yaşadığı sakatlıklar ve her geri dönüşte çuvallaması ile özgüveni sıfırlanmış, dibi görmüştü. Epeydir kimse ondan bir şey beklemiyordu, o da anlaşılan bunu fırsat bildi ve yeniden doğdu.

Biyomekanik harikası...
Lyon'un çok şey beklediği adam, bir süredir Clement Grenier. 1991 doğumlu oyuncu tüm alt yaş kategorilerinden sonra şimdilerde düzenli  olarak Fransa Milli Takımı'nda oynuyor. Forvet arkasında oyun görüşüyle ve pas - şut becerisi ile parlıyor. Gourcuff'ten daha sert, daha kararlı ve lider. O varken Gourcuff artık sol kanatta oynuyor. Her atakta topla buluşması gerekmiyor ve rakip beki kovalayarak da takıma katkı yapabiliyor. Birbirlerine attıkları gollük pasların seyri ise büyük keyif, zira Gourcuff'ün sahadaki varlığının vaadi zerafet.

Grenier ve Gourcuff'ün yükselttiği Lyon, hafta içi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştığı Real Sociedad'a 0-2 yenildi; ama bu bir sürpriz sayılmaz. Lisandro Lopez'in ansızın takımdan ayrılması ve Bafetimbi Gomis'in sözleşme/transfer krizi sonrası kadro dışı kalmasıyla hücum hattı zayıfladı. 92'li Lacazette ve 94'lü Benzia şu sıralar takımın bankosu durumunda. Savunma hattının kalitesi ise orta sahanın çok gerisinde. Çaptan düştüler, bu şartlarda güçlü ve organize takımlara karşı fazla şansları yok. Aynı şekilde Ligue 1'e dair rasyonel sezon hedefinin de Şampiyonlar Ligi biletinden fazla olduğunu söylemek zor. Yine de sürekli dikine derin toplarla oynuyorlar ve güzel goller seyrettirmeyi vaat ediyorlar.

 LYON (4-2-3-1): A Lopes; Bedimo, B Kone, Bisevac, M Lopes; Gonalons, Malbranque; Gourcuff, Grenier, Benzia; Lacazette.

Tabii yalnızca Sociedad'ın oyun kalitesi değil, iki muhteşem gol Lyon'a ağır geldi. Haris Seferovic ve Antoine Griezmann'ın gollerinin aynı maça sığması, son zamanlarda üst düzey futbolda gerçekleşen en güzel şey olabilir. Ek olarak Real Sociedad'ın kadrosunda İspanya pasaportu sahibi olmayan toplam 7 oyuncu olduğunu bizim 'serbestçiler' bilmeli.

Yoann Gourcuff'ün Biraz Acıklı Hikayesi (HF Dergi)

Noat Samisa

22.08.2013

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