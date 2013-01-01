Gourcuff'un Rönesansı

|8 Gourcuff - Grenier 7
Öyle ki, sezon açılışında bir ilki gerçekleştirdi. Lyon forması giydiği günden bu yana ilk kez bir maçta iki asist yaptı, üstelik Nice ağlarını bir de muhteşem frikik golü ile havalandırdı. Maçtan sonra gelen sakatlık haberi ile korkutsa da basit bir darbe problemi olduğu alaşıldı ve ikinci maç haftasında Sochaux deplasmanına yine ilk 11'de çıktı. Bu maçı da pas geçmedi, güzel bir gol vuruşuyla tabelanın kapanışını yaptı.
Bordeaux ile şampiyon olduğu günleri hatırlatan ziyan olmuş süper yeteneğin bu çıkışı, sezon öncesi kampını yıllar sonra iyi geçirmesine bağlanıyor. Bununla birlikte epeydir bozuk olan psikolojisi normale dönmeye başladı. Vaktiyle Lyon idmanında flaşla fotograf çekmek yasaklanmıştı, çünkü 2010 Dünya Kupası'ndan beri Gourcuff'le ilgilenen psikiyatrı böyle istemişti. İnsanlar tarafından yargılanma korkusu, kırılgan mizaçlı oyuncuyu yatağa düşürmüş ve uyuyamaz hale getirmişti. Art arda yaşadığı sakatlıklar ve her geri dönüşte çuvallaması ile özgüveni sıfırlanmış, dibi görmüştü. Epeydir kimse ondan bir şey beklemiyordu, o da anlaşılan bunu fırsat bildi ve yeniden doğdu.
|Biyomekanik harikası...
Grenier ve Gourcuff'ün yükselttiği Lyon, hafta içi Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaştığı Real Sociedad'a 0-2 yenildi; ama bu bir sürpriz sayılmaz. Lisandro Lopez'in ansızın takımdan ayrılması ve Bafetimbi Gomis'in sözleşme/transfer krizi sonrası kadro dışı kalmasıyla hücum hattı zayıfladı. 92'li Lacazette ve 94'lü Benzia şu sıralar takımın bankosu durumunda. Savunma hattının kalitesi ise orta sahanın çok gerisinde. Çaptan düştüler, bu şartlarda güçlü ve organize takımlara karşı fazla şansları yok. Aynı şekilde Ligue 1'e dair rasyonel sezon hedefinin de Şampiyonlar Ligi biletinden fazla olduğunu söylemek zor. Yine de sürekli dikine derin toplarla oynuyorlar ve güzel goller seyrettirmeyi vaat ediyorlar.
LYON (4-2-3-1): A Lopes; Bedimo, B Kone, Bisevac, M Lopes; Gonalons, Malbranque; Gourcuff, Grenier, Benzia; Lacazette.
Tabii yalnızca Sociedad'ın oyun kalitesi değil, iki muhteşem gol Lyon'a ağır geldi. Haris Seferovic ve Antoine Griezmann'ın gollerinin aynı maça sığması, son zamanlarda üst düzey futbolda gerçekleşen en güzel şey olabilir. Ek olarak Real Sociedad'ın kadrosunda İspanya pasaportu sahibi olmayan toplam 7 oyuncu olduğunu bizim 'serbestçiler' bilmeli.
Yoann Gourcuff'ün Biraz Acıklı Hikayesi (HF Dergi)
Noat Samisa
22.08.2013
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