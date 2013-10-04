Arsenal'in Kıymetlisi

|Ramsey vs. Swansea
Mathieu Flamini'nin takıma katılmasıyla kadro yeniden şekillendi. Daha önceleri Wilshere'a göre her daim kaleye daha yakın oynatılan Ramsey, bir süredir geride oynatılmaya başlandı. Flamini'nin partneri oldu, çünkü top istobu ve pas seçeneklerini doğru değerlendirme başarısı Wilshere'dan daha yüksek. İngiliz oyuncu sıklıkla ince işi, nispeten zor olanı denerken Galli Ramsey daha garantiyi oynamayı beceriyor. Mevcut formdaki Arsenal'de de zaten arka tarafın oyuncuları yeterli top kullanma becerisine sahip.
|Wilshere vs. Swansea
İlginç olan, pozisyon değişimi Ramsey'nin istatistiklerinin gidişatını değiştirmedi. Yine gol yakın, yine sol iç bölgesinden ceza sahasına sızarak gerekeni yapıyor. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu Swansea deplasmanında olduğu gibi. Napoli'ye karşı ise ilk golde Mesut'a yaptığı nefis asist öncesinde kendisine gereken doğru pas açısını, topa ilk dokunduğu anda yaratmıştı bile.
Dinamik, sert ve çok zeki. Üstelik tüm bunları ayak bileği koptuktan sonra yapıyor ve henüz 23 yaşında. Onca sakatına rağmen kazanmaya devam eden Arsenal'in Mesut'la birlikte en kıymetlisi. Bu çıkışın sürmesindeki en büyük pay ise kuşkusuz takıma kattığı sertlik ve alan hakimiyeti artısı ile Flamini'ye ait.
Swansea 1-2 Arsenal
Arsenal 2-0 NapoliNoat Samisa
02.10.2013
1 yorum:
ARSENAL DORTMUND maclarını iple çekiyorum.seyir zevki üst düzeyde olan maçlar olacak sanırım
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