Arsenal'in Kıymetlisi

Yine her yer, herkes Mesut Özil'i yazıyor, konuşuyor. Nitekim dün akşam Napoli kalesine attığı ilk goldeki vuruşu ancak en iyiler yapabilirdi. Gelişine, ayak içi, kaleciden uzaklaşan dışa falso, köşeye ve kararında sert. Kusursuz... Sonra bir de asist yaptı, en iyi yaptığı iş ön direk koşuları olan solak golcü Giroud'ya beş kişinin arasında ince pası atıverdi. Her ne kadar iki golde de Giroud - Albiol eşleşmesinde İspanyol savunmacı ağır şekilde mantarlamış olsa da oynadığı son 20 resmi maçın 17'sini kazanan ve yalnızca 1 kez kaybeden Arsenal'in ilk 15 dakikadaki futboluna direnmek neredeyse mümkün değildi.

Ramsey vs. Swansea
Bu futbolun bir diğer önemli parçası ise Aaron Ramsey, belki de Mesut'la eşdeğerde. Galli oyuncu halihazırda çıktığı 12 maçta 9 gol attı. Ligde 4 golle krallık yarışını kovalıyor ve tüm bunları yaparken ekseriyetle orta sahadaki iki merkez oyuncusundan biriydi. Napoli karşısında oynadığı sağ açık mevkii geçen yıllarda sağ iç pozisyon ile birlikte onu sıklıkla izlediğimiz yerdi, ama bu sezon başında yeni bir şey fark edildi. Arka alanda pozisyon almasıyla bildiğimiz Jack Wilshere, uzun süredir kaybettikleri tek maç olan Aston Villa karşılaşmasında çok fazla pas hatası yapmıştı. Bu maçla onaylandı ki onun arka alandaki varlığı, pas trafiğinde aksıyordu.

Mathieu Flamini'nin takıma katılmasıyla kadro yeniden şekillendi. Daha önceleri Wilshere'a göre her daim kaleye daha yakın oynatılan Ramsey, bir süredir geride oynatılmaya başlandı. Flamini'nin partneri oldu, çünkü top istobu ve pas seçeneklerini doğru değerlendirme başarısı Wilshere'dan daha yüksek. İngiliz oyuncu sıklıkla ince işi, nispeten zor olanı denerken Galli Ramsey daha garantiyi oynamayı beceriyor. Mevcut formdaki Arsenal'de de zaten arka tarafın oyuncuları yeterli top kullanma becerisine sahip.
Wilshere vs. Swansea

İlginç olan, pozisyon değişimi Ramsey'nin istatistiklerinin gidişatını değiştirmedi. Yine gol yakın, yine sol iç bölgesinden ceza sahasına sızarak gerekeni yapıyor. Tıpkı geçtiğimiz hafta sonu Swansea deplasmanında olduğu gibi. Napoli'ye karşı ise ilk golde Mesut'a yaptığı nefis asist öncesinde kendisine gereken doğru pas açısını, topa ilk dokunduğu anda yaratmıştı bile.

Dinamik, sert ve çok zeki. Üstelik tüm bunları ayak bileği koptuktan sonra yapıyor ve henüz 23 yaşında. Onca sakatına rağmen kazanmaya devam eden Arsenal'in Mesut'la birlikte en kıymetlisi. Bu çıkışın sürmesindeki en büyük pay ise kuşkusuz takıma kattığı sertlik ve alan hakimiyeti artısı ile Flamini'ye ait.

İyi Arsenal + Mesut ile Walcott

Swansea 1-2 Arsenal

Arsenal 2-0 Napoli 
Noat Samisa

02.10.2013

1 yorum:

talipyeşiltepe dedi ki...

ARSENAL DORTMUND maclarını iple çekiyorum.seyir zevki üst düzeyde olan maçlar olacak sanırım

4 Ekim 2013 12:24

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