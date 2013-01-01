Man Utd'da Savunma Kanseri

|Doğrudan topla birlikte kaleye?
Ligde alınan üst üste iki yenilgi, onları 0 averaj ve 7 puanla 12. sıraya çaktı. Bunun anlamı, son 24 sezonun en kötü lig başlangıcı imiş. Neticede hesap aşağı yukarı Alex Ferguson'un işbaşı yaptığı günlere denk düşüyor ve hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde 'Ferguson geri mi dönecek?' soruları manşetlere düşmeye başladı. Emekli efsane söylentileri kesin bir dille reddetse de seri galibiyetler haricinde spekülasyonları durdurmak mümkün olmayacaktır.
Pek tabii 26 yılın kurulu düzeninin başına geçmek, bu isim yıllardır kendini buna hazırlayan David Moyes olsa da kolay değil. Uzun süren evliliğin üzerine yeni gelen cici anneye çocukların ilk günden sarılmasını bekleyemezsiniz. Üstelik şampiyonluk yarışında hoca değiştiren herkes sorun yaşıyor ve bu sezon ligin üst tarafı, hiç olmadığı kadar rekabetçi.
Bu akşam United'la karşılacak Shakhtar'ın hocası Mircea Lucescu'nun tespiti ise Moyes'in fazla rotasyon yaptığı. Doğru bileşimi henüz bulabilmiş değil, sonuçta elindeki kadro ancak Alex Ferguson'ın optimum verim alacağı bir yapıda. Öyle ki, patronlar da David Moyes'a sezon ortasında £50 milyonluk yeni bir transfer bütçesi vermeye hazırlanıyorlar. Öncelik sol beke Leighton Baines gibi görünürken zaman içerisinde stoper takviyesi listenin ilk sırasına yerleşebilir. Tabii Moyes'in de bu sert geçiş döneminde ipleri biraz daha sıkılaştırması gerekebilir.
Man Utd 1-2 WBA
Shakhtar - Man UtdNoat Samisa
02.10.2013
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