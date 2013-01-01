Man Utd'da Savunma Kanseri

Kova kaleciler ve kötü stoperler de sürekli söyler: 'Savunma yalnızca savunmacıların işi değil, takımca yapılır' ve 'günümüz futbolunda....' diye devam eder. Üst düzey futbolcudan bunları duydun mu kaçacaksın. Set oyununda yetmiş metreden gelen topu sektirecek, geniş alanda rakibi kenara sürüklemek yerine ona refaket edecek, ön direğe koşan santrforun yüzünü kaleye döndüreceksin, kalene gelen topların yarısını kurtarmamış olacaksın ama esas suçlusu sen değil, takım olacak. Formsuzsun ya da yetersiz, yahut hocanın oyun kurgusu sorunlu ama takım savunması bu tür durumlar içi kılıf değil.

Doğrudan topla birlikte kaleye?
Nitekim bu sezon Manchester United'ın takım savunması, aynı şekilde hücum gücü gibi bir ölçüde zayıflamış olabilir ama krizin aslı arka taraftan çıktı. Önce Manchester City'den 4 yediler, geçtiğimiz hafta sonu da West Bromwich Albion'a kendi evlerinde 1-2 mağlup oldular. Derbide rakipleri skor ölçeğinde bakınca çok da iyi değildi, zira onlar da bu hafta Aston Villa'ya karşı kaybettiler. Kötü olan United'dı, özellikle de savunmacılar çok kötüydü. WBA karşısında da kadro değişmişti ama hatalar aynı kaldı. Morgan Amalfitano'nun golünde Carrick, Evans ve Ferdinand adeta hayalet oldular, topu 60 metre taşıyan Fransız oyuncu tek başına ağları buldu. Maç boyu geniş alanda dağıldılar.

Ligde alınan üst üste iki yenilgi, onları 0 averaj ve 7 puanla 12. sıraya çaktı. Bunun anlamı, son 24 sezonun en kötü lig başlangıcı imiş. Neticede hesap aşağı yukarı Alex Ferguson'un işbaşı yaptığı günlere denk düşüyor ve hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde 'Ferguson geri mi dönecek?' soruları manşetlere düşmeye başladı. Emekli efsane söylentileri kesin bir dille reddetse de seri galibiyetler haricinde spekülasyonları durdurmak mümkün olmayacaktır.

Pek tabii 26 yılın kurulu düzeninin başına geçmek, bu isim yıllardır kendini buna hazırlayan David Moyes olsa da kolay değil. Uzun süren evliliğin üzerine yeni gelen cici anneye çocukların ilk günden sarılmasını bekleyemezsiniz. Üstelik şampiyonluk yarışında hoca değiştiren herkes sorun yaşıyor ve bu sezon ligin üst tarafı, hiç olmadığı kadar rekabetçi.

Bu akşam United'la karşılacak Shakhtar'ın hocası Mircea Lucescu'nun tespiti ise Moyes'in fazla rotasyon yaptığı. Doğru bileşimi henüz bulabilmiş değil, sonuçta elindeki kadro ancak Alex Ferguson'ın optimum verim alacağı bir yapıda. Öyle ki, patronlar da David Moyes'a sezon ortasında £50 milyonluk yeni bir transfer bütçesi vermeye hazırlanıyorlar. Öncelik sol beke Leighton Baines gibi görünürken zaman içerisinde stoper takviyesi listenin ilk sırasına yerleşebilir. Tabii Moyes'in de bu sert geçiş döneminde ipleri biraz daha sıkılaştırması gerekebilir.

Man Utd 1-2 WBA
Shakhtar - Man Utd
Noat Samisa

02.10.2013

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