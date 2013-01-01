Torres Geri Dönemedi
İspanyol golcüde şu sıralar birtakım gariplikler olduğu Tottenham maçında sergilediği futbol dışı davranışlardan da belliydi. Basit bir tartışma yaşadığı Vertonghen'in suratını tırmaladığında kırmızı kart görmediği için şanslıydı. Maç boyu saldırgandı, nihayetinde Vertonghen'le çıktığı bir hava topunda oyundan atıldı. FA de görüntüler üzerinden üç maç ceza verebilirken yaptırımı pas geçti, lakin onun bu çıkışını sol diz medial bağı durdurdu.
Chelsea üç senedir onu bekliyor. £50 milyonluk golcü, bu sezona dek ligde anca 15 gol atabilmişti. Zira Liverpool kariyerinin son demlerinde yaşadığı sakatlıklar, 2008-10 arası vücuduna binen ağır fikstür yükü ile önce fiziksel, sonra ruhen iflas etmiş biri. Çaptan düştüğü aşikar, fakat Liverpool'daki iyi günleri ve Tottenham maçındaki Fernando Torres'in dünyanın en iyilerinden biri olduğu tartışmaya kapalı.
Tabii ki meselenin Jose Mourinho ve Chelsea'ye yansıyan tarafı da önemli. UEFA Super Kupa'da penaltı kaçırdıktan sonra Everton'a kiralık gönderilen Romelu Lukaku uçarken Chelsea yokluk çekiyor. Eldeki verimsizlerden Samuel Eto'o'nun zamana ihtiyacı var, şu haliyle Chelsea'nin taleplerini karşılaması mümkün değil. Demba Ba ise Newcastle günlerini geride bıraktı, toparlanmaya çalışıyor. Rakip kale önünde istikrarla iş yapacak biri yok, buna en yakın duran Torres de sakat.
Çoğunluğu genç hücumculardan doğru bileşimi yapmaya çalışan ve birincil olarak defansif organizasyon üzerinde duran Mourinho'nun işi hala zor. Gerçi yakın dönemin en değerli oyuncularından Juan Mata'yla barışması herkesin hayrına oldu. Dün de Steaua'yı deplasmanda 0-4 yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki mini krizi çözdüler.
Noat Samisa
02.10.2013
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder