Stoke'ta Hala Garip Şeyler Oluyor

Kaleciden gol yiyen Southampton, bu maça çıkana kadar ligde oynadığı 9 maçta sadece 3 gol yemişti. Onlara gol atmayı başaran Sunderland, Manchester United ve Norwich'ten yalnızca 1'ine kaybettiler, yenilgisiz serilerine 2 aydır devam ediyorlar. Bu performans onları zirve yarışının içine sokarken, arada deplasmanda Liverpool'u mağlup edip aynı şekilde Man Utd'a da kaybetmemeleri güçlerinin kanıtı oldu. Kaliteli transferlerin genç oyuncuların çoğunlukta olduğu kadroya eklenmesiyle ortaya iyi bir kolaj çıktı, fakat genç menajer Pochettino'nun takıma attığı imza hepsinden önemli.
Maç boyu yüksek tempoda, rakibe sahanın her yerinde sıkı şekilde basarak oynuyorlar. Rakip stoperlerden başlayan baskı ile oyunu sıkıştırıp, rakibin oyun kurmasını engelliyorlar. Ligdeki her takımı bozacak dinamizme ve disipline sahipler, oyunun kontrolünü bir şekilde ele geçirmeyi muhakkak başarıyorlar. Bu sefer de bir mucizeye sebep olmayı başardılar.
|Santra yapılırken Southampton?
|Begovic oralardan iyi vurur.
Böyle şeyler Stoke City'nin evinde olunca biraz daha şaşırtıcı oluyor olabilir. Maç günü şehri etkileyen güçlü rüzgar, maçın ilk düdüğünün hemen sonrasında maçı da etkiledi ve seken top, Southampton'ın 6 maçta gol yemeyen kalecisi Artur Boruc'u yanıltarak ağları buldu. Polonyalı kaleci, "Her ne olduysa oldu, takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür diliyorum. Söz veriyorum, kaybettiğimiz bu iki puanı geri alacağım." derken bugüne kadar topladıkları 19 puanda kendisinin de ciddi katkısı olduğundan haberdar olmalı.
Karşı kalenin süper eldiveni Asmir Begovic ise "Onun adına üzgünüm, golde herhangi bir sevinç belirtisi göstermemiş olmam da bunu gösteriyor." diyor. Yazın Brezilya'ya gidecek olan Bosna&Hersek milli kaleci, Premier League'in en hızlı gollerinden birine imza atarken adını Peter Schmeichel, Tim Howard, Brad Friedel ve Paul Robinson'la birlikte Premier League'in golcü kalecileri arasına yazdırdı.
Maçın devamında Stoke iyi basıyor, rakibini top kayıplarına zorluyor ama Southampton, harika paslaşmaların sonunda nefis bir kafa golüyle beraberliği yakalamayı başarıyor. Puanları paylaştılar ve Stoke, düşme hattıyla arasına anca 1 puan fark koydu. 19 puanla 6. sırada olan ve 2. sırayla arasında yalnızca 1 puan fark olan Southampton ise ay sonunda üst üste Chelsea ve Arsenal ile deplasmanda oynayacak. Hoş bir konuk değiller ama bu sezon EPL'de seyri en keyif veren takımlardan biri onlar. Mauricio Pochettino ve 'iyi zenginlerin takımı' Southampton adından daha çok söz ettirecek.
Stoke 1-1 SouthamptonNoat Samisa
03.11.2013
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